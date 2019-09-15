إبراهيم العساف: فلسطين قضية مركزية لكل العرب.. وكل ممارسات الاحتلال باطلة ومرفوضة

متابعات - الوئام

عقدت منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا، اليوم الأحد، بدعوة من المملكة العربية السعودية، لبحث التهديدات الإسرائيلية في فلسطين.

وقال إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله العساف، وزير الخارجية السعودي إن القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للعرب رغم التحديات. بحسب ما نقلت قناة “العربية”.

وأضاف العساف، خلال كلمته في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي ندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

واستطرد: ندين التصعيد الخطير من جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ونطالب المجتمع الدولي برفض الاعتراف بأي وضع خارج حدود 67.

وشدد وزير الخارجية السعودي على وجهة نظر المملكة في قرارات الاحتلال، موضحا أن “الإجراءات الإسرائيلية باطلة وكل ما ينتج عنها باطل ومرفوض”.

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم الأحد، إن الاجتماع الطارئ للتعاون الإسلامي يعكس محورية ومركزية القضية الفلسطينية.

وأضاف العثيمين: نطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسات إسرائيل العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.