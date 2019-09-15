دوري أبطال آسيا.. النصر يسعى إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى أمام السد

وكالات- الوئام

يستضيف السد القطري، منافسه النصر، الإثنين، في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا، رافعا شعار “لا مستحيل في كرة القدم” في مسعاه لقلب تأخره ذهابا، والتأهل إلى نصف نهائي المسابقة القارية.

وتعززت صفوف الفريقين بعودة لاعبين غابوا عن الذهاب للإصابة، يسعى النصر إلى البناء على تقدمه على أرضه، وبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى.

وفاز النصر الذي يبلغ ربع نهائي المسابقة بصيغتها الجديدة للمرة الأولى في تاريخه، بنتيجة 2-1 في الرياض في أغسطس الماضي، في مباراة تأخر خلالها بهدف دون رد، قبل أن يحقق الفوز ويعزز سلسلته في دوري الأبطال بمباراة سابعة تواليا دون خسارة.

ويشهد إياب ربع النهائي، عودة عدد من اللاعبين افتقدهما السد والنصر، أبرزهم الكوري الجنوبي نام تاي-هي العائد الى التمارين بعد غيابه بسبب إصابة عضلية مع الفريق القطري، والهداف المغربي عبد الرزاق حمد الله في هجوم النصر.

ويعول السد، على لاعبين يتقدمهم الهداف الجزائري بغداد بو نجاح، والثلاثي المحلي أكرم عفيف وحسن الهيدوس والظهير الأيسر عبد الكريم حسن، لمحاولة قلب تأخره ذهابا.