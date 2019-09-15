القصيم تتصدر مناطق المملكة بنسبة 97.69% لامتثالها بقرارات التوطين

بريدة- خالد المرشود

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين بمنطقة القصيم, على أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لإيجاد وتعزيز الفرص الوظيفية لأبناء هذا الوطن في القطاع الخاص هو أحد استراتيجيات المملكة وأولوياتها في بناء الاقتصاد الوطني.

وقال في تصريح بمناسبة إعلان وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, تحقيق منطقة القصيم المركز الأول بنسبة 97.69% لامتثالها بقرارات التوطين على مستوى مناطق المملكة, خلال أغسطس 2019, “أن الجهود التي بذلتها إمارة المنطقة بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر برنامج التوطين ومنذ ثلاث سنوات ساهم بالعديد من النجاحات التي انعكست على خدمة شباب وفتيات المنطقة وتوفير العديد من الفرص الوظيفية لهم.

وأكد سموه عن فخره واعتزازه بما تحقق للمنطقة من نجاحات لبرنامج التوطين والتي انعكست من خلال مباركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ـ حفظه الله ـ وتعميم تجربة القصيم على كافة المناطق , مثمناً للجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين ولوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وكافة الجهات الحكومية ولرجال الأعمال بالمنطقة جهودهم المتتالية لتحقيق هذا النجاح , مشيراً على أن المنطقة تجاوزت العديد من التحديات في مسارات برنامج التوطين بروح التكاتف والعمل المستمر بين كافة الجهات , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يوفق الجميع دائماً لكل خير.

من جانبه أكد وكيل إمارة منطقة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين الدكتور عبدالرحمن الوزان على أن حصول المنطقة على المركز الأول لامتثالها بقرارات التوطين على مستوى المملكة يعكس ما يقدمه سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه من جهود تكللت بالنجاح , مشيراً على أن إطلاق المنطقة لهذا البرنامج ومنذ ثلاث سنوات بالشراكة بين الإمارة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية , يهدف إلى تعزيز المبادرات لتوفير الفرص الوظيفية لشباب وفتيات هذه المنطقة , وساهم بتحقيق العديد من النجاحات.

وأشار مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق على أن ما قدمته المنطقة وعبر مبادرات سمو أمير منطقة القصيم عبر توطين 7 مولات , بالإضافة إلى ما صدر من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتوطين نشاط تأجير السيارات و12 نشاطاً آخر , ساهم بتحقيق المنطقة لعدد من المنجزات والتي اشتملت على تحقيقها أقل نسبة بطالة للإناث وانخفاض نسبة البطالة من 7,9% إلى 5,1% في تقرير الربع الثاني للهيئة العامة للإحصاء بالإضافة إلى تصدرها مناطق المملكة لامتثالها بقرارات التوطين , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعمهما الدائم ومتابعتهما لتقديم كل انجاز خدمة لأبناء المنطقة.

من جهته قدم أمين عام برنامج التوطين بالمنطقة احمد المشيقح شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على دعمهم الدائم لخدمة أبناء المنطقة , مشيراً على أن حرص سمو أمير القصيم على إطلاق مبادرات التوطين وإقامة الملتقيات وتخصيص جائزة للتوطين في جائزة القصيم للتميز والإبداع وانشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل الشباب والفتيات وارشادهم مهنياً للعمل عبر وظائف القطاع الخاص تابع لإمارة المنطقة ساهم بتمكين العديد من أبناءها للمواقع التجارية واستفادتهم منها في بيئة عمل مناسبة ومستقرة ومنتجة.