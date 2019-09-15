بعد إقصائها من برنامج “إف-35”.. تركيا تستعد لتشغيل منظومة إس-400

وكالات - الوئام

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد إنها استكملت اليوم استلام البطارية الثانية من منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 وإن تشغيل المنظومة سيبدأ في أبريل/نيسان 2020.

ونشب خلاف بين أنقرة وواشنطن بسبب شراء تركيا لتلك المنظومة التي تقول الولايات المتحدة إنها لا تتناسب مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل خطرا على طائرات الشبح إف-35 التي تصنعها لوكهيد مارتن.

وجرى تسليم الأجزاء الأولى من المنظومة لأنقرة في يوليو/تموز رغم تحذيرات من عقوبات أمريكية محتملة. كما أخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج إف-35 لكن أنقرة لم تأبه حتى الآن بتلك التحذيرات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن تسليم البطارية الثانية اكتُمل وإن العمل جار لتركيب الأنظمة وتدريب الأفراد على استخدامها مشيرة إلى اعتزامها تشغيل إس-400 في أبريل/نيسان من العام المقبل.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مقابلة مع (سي.إن.إن ترك) أمس السبت إن تشغيل المنظومة سيتم رغم التحذيرات الأمريكية المتكررة.

وأضاف “قالوا لنا (المسؤولون الأمريكيون) ’لا تشغلوها ويمكننا أن نسوي ذلك’ لكننا قلنا لهم أننا لم نشتر تلك الأنظمة لتكون كماليات” مشيرا إلى أن تركيا ستكون منفتحة على شراء أنظمة باتريوت التي تصنعها رايثيون الأمريكية أيضا.

وفي مقابلة مع الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الجمعة قال لرويترز إنه سيناقش شراء صواريخ باتريوت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر مشيرا إلى أن علاقته الشخصية بترامب ستمكنهما من تخطي أزمة شراء إس-400.

وعلى الرغم من أن واشنطن لم تعلن بعد ما إذا كانت ستفرض عقوبات على أنقرة فإن ترامب أبدى تفهما لموقف تركيا لكنه لم يستبعد العقوبات بشكل قاطع.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين يوم الاثنين إن إدارة ترامب تبحث أمر فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا لمنظومة إس-400 لكن لم يتم اتخاذ قرار في هذا الشأن بعد.

والخلاف بشأن منظومة إس-400 من بين عدة قضايا تثير التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا إلى جانب الصراع السوري وغيره.