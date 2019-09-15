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معربا عن دعمه للمملكة

الاتحاد الأوروبي: الهجوم على “أرامكو” يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي

الاتحاد الأوروبي: الهجوم على “أرامكو” يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي
weam.co/612949

أكد الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد أن الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية أمس يشكل تهديدا حقيقيا لأمن المنطقة ويقوض الجهود الرامية لتهدئة التوترات.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة الكشف بوضوح عمن يقف وراء الهجوم.

وقال متحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد، في بيان، إن “الهجوم الذي وقع أمس بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين تابعتين لأرامكو في السعودية يمثل تهديدا حقيقيا للأمن القومي”، معربا عن تعاطفه مع السلطات والشعب في المملكة.

وأضاف المتحدث في البيان: “في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، يقوض الهجوم العمل المتواصل لخفض التصعيد وإجراء حوار”.

وقال المتحدث: “من المهم كشف الحقائق وتحديد المسؤولية عن هذا الهجوم المؤسف”، وطالب بـ “أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد”.

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