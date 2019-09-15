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بمشاركة 1875 موظفاً وموظفة في 5 مناطق مختلفة

“الخدمة المدنية” تبدأ تنفيذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام في المناطق

“الخدمة المدنية” تبدأ تنفيذ مبادرة تطوير كفاءة موظفي القطاع العام في المناطق
weam.co/612952
متابعات- الوئام

تبدأ وزارة الخدمة المدنية، من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، المرحلة الأولى من الورش التدريبية التطويرية في مناطق الجوف وتبوك وجازان والباحة وحائل وبالتعاقد مع أحد المراكز الاحترافية المتخصصة في تدريب وتطوير الجدارات الوظيفية وذلك لتدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الأساسية.

وأكد مساعد وزير الخدمة المدنية محمد بن طويلع السلمي، أنّ الوزارة تهدف من خلال هذه الورش التدريبية إلى تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق على بعض الجدارات الوظيفية الاساسية والتي بدورها سوف تسهم في تحسين الأداء الوظيفي لموظفي القطاع العام في جميع المناطق.

وأشار إلى أنّ هذه الورش التدريبية تأتي تحت مظلة مبادرة تطوير كفاءات موظفي القطاع العام وذلك استكمالاً لخطط الوزارة في الارتقاء بالأداء العام لموظفي القطاع العام من خلال الحاقهم ببرامج تطوير وتدريب متقدمة في تحسين بعض الجدارات الأساسية مما يمكّنهم من عكس ذلك على أدائهم الوظيفي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأضاف مساعد وزير الخدمة المدنية إلى أنّه سيتم خلال هذه الورش التدريبية إلحاق موظفي القطاع العام في المناطق التي تشملها المرحلة الأولى بدورات تدريبية مكثفه ستركز على تنمية مهارات حل المشكلات، واتخاذ القرارات، وإدارة الوقت، والتواصل الفعال، والتفكير الإبداعي، إضافة إلى العمل الجماعي.

ومن المتوقع أن يتم تدريب مالا يقل عن 1875 متدرب من كافة المناطق التي ستشملها هذه المرحلة من مشروع تدريب وتطوير موظفي القطاع العام في المناطق.

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