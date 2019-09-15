600 طالب يستفيدون من اليوم العالمي للإسعافات الأولية بمكة

مكة- الوئام- حجب العصيمي

فعلت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، اليوم العالمي للإسعافات الأولية في ثانوية الملك عبدالله، وذلك بحضور مدير مكتب التعليم بشمال مكه الدكتور على بن عبدالله الغامدي، وبحضور فيصل الحازمي مشرف الصحة المدرسية بشمال مكه، حيث تم تقدم محاضرة للتعريف باليوم العالمي للإسعافات الأولية تحت شعار (الإسعافات الأولية لكل شخص في كل مكان).

وتضمنت المحاضرة التي استفاد منها 600 طالب وعدد من المعلمين علي معلومات ومهارات في كيفية التعامل مع حالات توقف القلب والتنفس وكيفية عمل الإنعاش القلبي الرئوي وكيفية إيقاف النزيف، وتم التعريف بـ(تطبيق إسعفني) وكيفية الالتحاق بالدورات التدريبية في الهيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي في هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أن تفعيل اليوم العالمي للإسعافات الأولية في المدارس يغرس لدي الطلاب ثقافة الإسعافات الأولية وأهميتها في إنفاذ المرضى والمصابين، كما دعا الطلاب إلى التسجيل في برنامج الأمير نايف الإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني.