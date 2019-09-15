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استياء جماهيري كبير.. تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد على مواقع إلكترونية

استياء جماهيري كبير.. تذاكر كلاسيكو الهلال والاتحاد على مواقع إلكترونية
weam.co/612989
عبرت بعض جماهير ناديي الهلال و الاتحاد عن استيائها جراء ماحصل بعد الإعلان عن تذاكر لقاء الإياب من دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا حيث نفذت التذاكر خلال ساعة من الإعلان عنها.
وفوجئ جماهير الفريقين بوجود جزء كبير من التذاكر على أحد المواقع الإلكترونية وتباع التذاكر بأسعار غير معقولة.
وطالبت الجماهير بإيجاد حل للسوق السوداء حيث تتكرر الحادثة، حيث إنه عندما تعلن تذاكر المباريات يقوم أصحاب السوق السوداء بشراء العديد من التذاكر وبيعها عبر المواقع الإلكترونية أو قبيل انطلاقة المباراة في أرضية الملاعب.
ويلعب الهلال و الاتحاد على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل ضمن دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019م و قد انتهى اللقاء الذهاب بينهما بنتيجة التعادل السلبي 0-0.
يذكر أن هذا اللقاء الذي سيجمعهما سيكون الرابع بين الفريقين في البطولة الآسيوية حيث التقوا في 3 مرات فاز العميد في لقائين وتعادلا في لقاء واحد.

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