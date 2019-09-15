التعليقات: 0

أمير الكويت يستنكر في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين “استهداف معملي أرامكو”

أمير الكويت يستنكر في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين “استهداف معملي أرامكو”
weam.co/613009

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ‏-، اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وأدان سمو أمير الكويت خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، مشدداً على وقوف الكويت حكومةً وشعباً مع المملكة وما يمس أمنها.

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لسمو أمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

روابط ذات صلة

الأرصاد: تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق بالمملكة غدا

“العمل” تعلن انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس

“العمل” تعلن انتهاء تطبيق قرار حظر العمل تحت الشمس

“الترفيه” تعلن عن فعاليات موسم “اليوم الوطني الـ 89 للمملكة”

“الترفيه” تعلن عن فعاليات موسم “اليوم الوطني الـ 89 للمملكة”

وزير الشؤون الإسلامية: المملكة استطاعت أن توائم بين الثبات على أصول الدين والتجديد

وزير الشؤون الإسلامية: المملكة استطاعت أن توائم بين الثبات على أصول الدين والتجديد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>