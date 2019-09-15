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الجراحة استغرقت 6 ساعات

لأول مرة بالمملكة.. نقل كبد طفلة “متوفية دماغيًا” لأخرى في الدمام

لأول مرة بالمملكة.. نقل كبد طفلة “متوفية دماغيًا” لأخرى في الدمام
weam.co/613029

أعلنت وزارة الصحة، نجاح عملية معقدة لأول مرة تجرى في المملكة، من خلال زراعة كبد طفلة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر (٥كجم) “متوفية دماغياً” في الرياض إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين (١٢كجم) في المنطقة الشرقية.
واستغرقت العملية 6 ساعات داخل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

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