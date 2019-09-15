لأول مرة بالمملكة.. نقل كبد طفلة “متوفية دماغيًا” لأخرى في الدمام

أعلنت وزارة الصحة، نجاح عملية معقدة لأول مرة تجرى في المملكة، من خلال زراعة كبد طفلة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر (٥كجم) “متوفية دماغياً” في الرياض إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين (١٢كجم) في المنطقة الشرقية.

واستغرقت العملية 6 ساعات داخل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.