أعلنت وزارة الصحة، نجاح عملية معقدة لأول مرة تجرى في المملكة، من خلال زراعة كبد طفلة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر (٥كجم) “متوفية دماغياً” في الرياض إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين (١٢كجم) في المنطقة الشرقية.
واستغرقت العملية 6 ساعات داخل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.
التعليقات: 0
الجراحة استغرقت 6 ساعات
لأول مرة بالمملكة.. نقل كبد طفلة “متوفية دماغيًا” لأخرى في الدمام
أعلنت وزارة الصحة، نجاح عملية معقدة لأول مرة تجرى في المملكة، من خلال زراعة كبد طفلة لم يتجاوز عمرها 4 أشهر (٥كجم) “متوفية دماغياً” في الرياض إلى طفلة أخرى تبلغ من العمر عامين (١٢كجم) في المنطقة الشرقية.