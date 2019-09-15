إعلام إسرائيلي: درونز إيرانية جاءت من العراق وراء الهجمات على بقيق السعودية

الوئام - متابعات

أفادت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية بأن عشرات الطائرات بدون طيار المتفجرة ذات الصناعة الإيرانية التي نفّذت هجوماً على بقيق السعودية قد أقلعت من قواعد الميليشيات العراقية الموالية لإيران جنوب العراق، وأن المسافة بين هذه القواعد والمنشآت النفطية السعودية ما يزيد قليلا عن 800 كم.

وقال تقرير لموقع “تيك ديبكا” الإسرائيلي، وفقاً لمصادره الخاصة، أن الهجمات على بقيق جاءت من العراق، إضافة إلى أن هذا الهجوم يعتبر أكثر الهجمات الإيرانية توسّعاً على أهداف نفطية في الخليج منذ أن بدأت الهجمات قبل 5 أشهر في الأسبوع الثاني من مايو، فقد تم توسيع الجبهة الإيرانية ضد العقوبات الأميركية في العراق.

وهذا ليس الهجوم الأول على السعودية من قبل إيران من الأراضي العراقية. ففي 15 مايو، هاجمت طائرتان بدون طيار إيرانيتين متفجّرة من العراق محطتي ضخ رئيسيتين لخط أنابيب النفط شرق-غرب لشركة أرامكو وسط السعودية، وأشعلا النار فيهما. وإلى ميناء ينبع النفطي، الذي يقع غربًا على ساحل البحر الأحمر، ينقل خط الأنابيب هذا النفط المنتج في حقول النفط السعودية في الشرق إلى ميناء ينبع غرب ساحل البحر الأحمر.

تشير المصادر العسكرية والاستخبارية في “تيك ديبكا” إلى أن حقيقة قيام الحرس الثوري الإيراني بإنشاء بنية تحتية لوجستية جوية في العراق قادرة على مهاجمة أهداف في الشرق الأوسط عبر إطلاق عشرات الطائرات بدون طيار متفجرة من شأنها أن تضيء علامات الإنذار في إسرائيل والولايات المتحدة.