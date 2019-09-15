التعليقات: 0

تحقيقا رؤية المملكة 2030

إقرار الهيكلة الجديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

إقرار الهيكلة الجديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
weam.co/613042
الوئام-متابعات

أقرت اللجنة المؤقتة للتعليم العالي برئاسة معالي وزير التعليم، د.حمد بن محمد آل الشيخ،اليوم، الهيكلة الجديدة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بتنظيم جديد يسعى لتحسين الأداء وتنظيم الإجراءات ويسهم في تحقيق رؤية السعودية 2030 في مجال التعليم العالي.

فيما أعلنت الجامعة عن إنشاء وكالة  لتطوير الأعمال والاستثمار؛ لتحقيق مفهوم الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال من خلال الاستثمار الأمثل للتعليم والبحث العلمي والابتكار  و دمج مركزين في الجامعة  لتصبح عمادةً للابتكار وريادة الأعمال؛ التي تهدف لتطوير ودعم الأبحاث والابتكارات العلمية بما يسهم في ريادة الأعمال.

كما أعلنت دمج إدارتي العلاقات العامة والإعلام الجامعي في جامعة الإمام لتصبح بمسمى الإدارة العامة للإعلام والاتصال، و إنشاء مركز للتخطيط الاستراتيجي في جامعة الإمام ليتولى التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة والوحدات التابعة لها وفق مؤشرات أداء وأساليب متقدمة.

روابط ذات صلة

أبا الخيل: يد سلمان الحزم تجدد العزم بأكبر ميزانية في تاريخ البلاد

أبا الخيل: يد سلمان الحزم تجدد العزم بأكبر ميزانية في تاريخ البلاد

انطلاق ندوة “التضليل الاعلامي في الحملات الموجهة ضد المملكة ودور المؤسسات التعليمية والاعلامية في مواجهتها”

انطلاق ندوة “التضليل الاعلامي في الحملات الموجهة ضد المملكة ودور المؤسسات التعليمية والاعلامية في مواجهتها”

ولي العهد يرأس أول اجتماع للجنة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

ولي العهد يرأس أول اجتماع للجنة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة

عمادة الدراسات العليا بجامعة الامام تحتفل باليوم الوطني 88

عمادة الدراسات العليا بجامعة الامام تحتفل باليوم الوطني 88

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>