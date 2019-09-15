الرئيس الجزائري المؤقت يحدد الخميس 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية

الجزائر - الوئام

أعلن الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، الأحد، عن تحديد الخميس 12 ديسمبر موعدا للانتخابات الرئاسية.

وأكد بن صالح في كلمة بثها التلفزيون الجزائري أن الدولة التزمت الحياد وعدم التدخل في مسار الحوار الذي توصل إلى توافق حول الانتخابات الرئاسية، مشددا على أن الحكومة ستوفر كل الوسائل اللازمة للسلطة المستقلة من أجل ضمان عملها.

ووقع الرئيس الجزائري المؤقّت في وقت سابق الأحد، رسمياً على مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة وذلك تماشياً مع ما دعت إليها قيادة أركان الجيش في وقت سابق، حين صرح الرّجل الأول بالمؤسسة العسكرية الفريق أحمد قايد صالح عن رغبته في التّعجيل بأن يتم اليوم 15سبتمبر الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية .

ووفقاً للتليفزيون الرسمي، استقبل الرئيس الجزائري رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وزير العدل الأسبق محمد شرفي، الذي تمت تزكيته اليوم من قبل هيئة الوساطة والحوار بقيادة الدبلوماسي كريم يونس.