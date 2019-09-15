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مؤكدا وقوف الإمارات إل جانب المملكة

في اتصال بولي العهد ..محمد بن زايد يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملي “أرامكو”

في اتصال بولي العهد ..محمد بن زايد يدين العمل الإرهابي الذي استهدف معملي “أرامكو”
weam.co/613069
الوئام-واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً اليوم، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأدان سمو ولي عهد أبوظبي خلال الاتصال، العمل الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة “أرامكو” في بقيق وخريص، مؤكدا وقوف دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة وما يمس أمنها.
وقد عبر سمو ولي العهد عن شكره لسمو ولي عهد أبوظبي على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن للمملكة القدرة على مواجهة هذا العدوان

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