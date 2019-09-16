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وقف حوالي 5% من الإمدادات العالمية

نفط برنت يرتفع 19% بعد الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية

نفط برنت يرتفع 19% بعد الهجوم على منشأتي نفط بالسعودية
weam.co/613084
سنغافورة- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 19% بعد أن تسببت غارة جوية بطائرات دون طيار على منشأتي نفط بالسعودية إلى وقف حوالي 5% من الإمدادات العالمية.

وقفز سعر خام برنت بـ 11.73 دولاراً ليصل إلى 71.95 دولاراً للبرميل في تعاملات اليوم الاثنين المبكرة في سنغافورة، وفقا لوكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية.

وكانت شركة أرامكو السعودية المنتجة للطاقة قد فقدت حوالي 5.7 ملايين برميل يومياً من انتاجها بداية من يوم السبت بعد أن ضربت عشر طائرات دون طيار أكبر منشأة لمعالجة الخام في العالم في بقيق، وثاني أكبر حقل نفطي في المملكة في خريص.

وتسبب الحادث في أسوأ اضطراب مفاجئ لأسواق النفط على الإطلاق متجاوزاً الخسائر التي نتجت عن توقف إمدادات النفط الكويتية والعراقية في أغسطس 1990، عندما غزا صدام حسين الكويت، كما تجاوز توقف إنتاج النفط الإيراني في 1979 أثناء الثورة ، وفقا لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية.

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