«البلد الأمين» تقّيم الوضع الراهن والتجارب الدولية والمحليه للشركات

الرياض- الوئام- سالم الشيباني:

في إطار العمل الدوؤب الذي تقوم به شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني لتحقيق الأهداف المنشودة وبما يتواكب مع رؤية 2030 ومع توجهات وتطلعات أمارة منطقة مكة المكرمة والخطط الاستراتيجية لوزارة الشئون البلدية والقروية وأمانة العاصمة المقدسة والسادة الشركاء والهيئات والجهات المعنية.

فقد عقدت إدارة الشركة التنفيذية الخميس الماضي ورشة عمل متخصصة برئاسة معالي أمين العاصمة المقدسة ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة في مقر وزارة الشئون البلدية والقروية بالرياض بخصوص استراتيجية الشركة العامة وذلك لاستيفاء الملاحظات النهائية قبل اعتماد الاستراتيجية العامة والتي على ضوءها سيتم تحديد مؤشرات الأداء اللازمة ووضع خطط المتابعة والتنفيذ.

ولقد ركزت ورشة العمل على تقييم الوضع الراهن والتجارب الدولية والمحليه للشركات ذات الأنشطة المماثلة مع أهم ملاحظات وتطلعات الجهات ذات الصلة بدءً بالسادة الشركاء والهيئات المعنية والمطورين والمستثمرين والمؤسسات المالية.