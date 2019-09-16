أسهم أوروبا تهبط بفعل هجمات السعودية وبيانات ضعيفة من الصين

بروكسل- الوئام:

هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد أربع جلسات متتالية من المكاسب، إذ تراجع إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب هجمات على منشآت سعودية للنفط الخام وبيانات ضعيفة من الصين.

وتسببت الهجمات التي شُنت باستخدام طائرات مسيرة يوم السبت في خفض إمدادات النفط العالمية بأكثر من خمسة بالمئة، مما رفع أسعار الخام بما يصل إلى 19 بالمئة ودفع مؤشر النفط والغاز للارتفاع ثلاثة بالمئة.

وانخفضت أسهم قطاع الطيران، إذ نزلت أسهم رايان إير القابضة وإير فرانس وإيزي جت بأكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات تعمق التباطؤ الاقتصادي للصين في أغسطس آب، إذ نما الإنتاج الصناعي بأضعف وتيرة في 17 عاما ونصف العام في ظل تزايد الضغط التجاري من الولايات المتحدة وتراجع الطلب المحلي.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش مع تراجع الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة 0.6 بالمئة.

وسجل المؤشر فايننشال تايمز 100البريطاني أقل الخسائر، إذ تراجع 0.07 بالمئة، مدعوما بارتفاع في أسهم شركتي النفط الكبيرتين بي.بي وشل.