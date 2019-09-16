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عبر للوئام عن سعادته بكسب القضية

عبدالله بن مساعد مالكاً لنادي شيفيلد الإنجليزي بنسبة 100%

عبدالله بن مساعد مالكاً لنادي شيفيلد الإنجليزي بنسبة 100%
weam.co/613136
الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح:

أصدرت المحكمة البريطانية في لندن اليوم السادس عشر من سبتمبر حكمها النهائي لصالح الامير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز حيث اصبح نادي شيفيلد الإنجليزي المالك الوحيد لصالح الامير عبدالله بن مساعد وقد أبطلت جميع الدعاوي المقدمة على سموه.

ومن جهته عبر الامير عبدالله بن مساعد عن امتنانه و شكره على كل من دعمه ووقف معه ولازال يدعم النادي في مهمته الصعبة بالدوري الإنجليزي للدرجة الأولى “البريميرليج” ويواصل النادي تألقه في الدوري ويأتي في المركز الـ15 بـ5 نقاط ويعتبر عبدالله بن مساعد المرحلة القادمة هي الاصعب بالنسبة له و يتمنى من الله ان يحقق فيها انتصارات و نجاحات تحقق الطموح للشعب السعودي.

يذكر أن الامير عبدالله بن مساعد كان المالك للنادي بنسبة 50% وبعد فوزه بالقضية اصبح مالكًا للنادي بنسبة 100%.

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