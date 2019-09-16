التعليقات: 0

في ختام مهرجان ولي العهد للهجن

“البيئة” تقدم خدماتها البيطرية لـ 13 ألف رأس من الإبل

“البيئة” تقدم خدماتها البيطرية لـ 13 ألف رأس من الإبل
weam.co/613157
الرياض- الوئام

اختتمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مشاركتها في تقديم الخدمات البيطرية لـ 13000 رأس من الإبل المشاركة في مهرجان ولي العهد للهجن بمحافظة الطائف، والذي اختتم فعالياته أمس الأحد.

وأوضحت الوزارة، أنها قدمت خدمات الفحص البيطري والعلاج للإبل المشاركة في المهرجان من خلال 4 عيادات متنقلة و6 فرق بيطرية، مشيرة إلى أنها أتمت الكشف على 350 مطية، وقامت بسحب 1230 عينة دم، وباشرت 15 إصابة مباشرة داخل الميدان، حيث رافقت الفرق البيطرية الهجن في الميدان بواقع 439 شوطًا.

يأتي ذلك ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة، للتأكد من الحالة الصحية والبيطرية للإبل المشاركة في المهرجان وخلوها من الأمراض وتوعية ملاك الهجن بالأمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب التثقيفي والتوعوي لهم.

روابط ذات صلة

“البيئة” تصدر 1652 رخصة لـ “حفر الآبار” في 4 قطاعات خلال 2018

“البيئة” تصدر 1652 رخصة لـ “حفر الآبار” في 4 قطاعات خلال 2018

فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م3 من المياه

فتح بوابات سد وادي حلي لتصريف 10 ملايين م3 من المياه

“البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي

“البيئة” تعتمد خطة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في الموسم الشتوي

“البيئة” تدعو (632) مرشحًا على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم

“البيئة” تدعو (632) مرشحًا على وظائفها للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>