الرياض- الوئام:

تنتظر جماهير الكرة العربية، المباراة الهامة والتي ستجمع بين الهلال وضيفه الاتحاد، في “كلاسيكو” آسيوي جديد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا مساء اليوم الثلاثاء الموافق17-9-2019.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويستعد فريق الهلال بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لاستضافة نظيره الاتحاد ومدربه التشيلي لويس سييرا، مساء اليوم الثلاثاء في مباراة مصيرية بإياب دور ربع نهائي البطولة الآسيوية.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وتنطلق مباراة الهلال وضيفه الاتحاد، في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

أما عن القنوات الناقلة، من المقرر أن تتم إذاعة مباراة الهلال وضيفه الاتحاد، عبر قناة “بي إن سبورت 2″، بأداء صوتي للمعلق التونسي المتألق رؤوف خليف.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وانتهت مباراة الذهاب التي جمعت بين الاتحاد والهلال،على ملعب “الجوهرة المشعة”، بالتعادل السلبي، إذ تعثر الفريقان في زيارة الشباك، ليدخل الثنائي لقاء الإياب بفرص متكافئة.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويخوض الفريقان المباراة بآمال واحدة، وهي مصالحة جماهيرهم، بعد تعثرهم في الجولة الثالثة والماضية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إذ تعادل الهلال مع الفيحاء بهدف لكل منهما، وخسر الاتحاد من ضمك بثنائية مقابل هدف.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وقبل إقامة مباراة الهلال والاتحاد، سقط العميد في فخ الهزيمة، أمام نادي ضمك بثنائية مقابل هدف يوم الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وفقد الهلال نقطتين بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة والتي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود أول أمس السبت.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد كالتالي:

2500 ريال لـ بلاتينية أفراد بلس، 1500 ريال لـ بلاتينية أفراد، و1200 لـ بلاتينية عائلات.

وجاء سعر التذكرة الذهبية للأفراد 1000 ريال، أما سعر التذكرة الذهبية للعائلات 800 ريال، وسعر التذكرة الفضية للأفراد 800 ريال، أما سعر التذكرة الفضية للعائلات 600 ريال.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ويذكر أن سعر التذكرة المُوحدة للواجهة E هو 150 ريالًا، أما سعر التذكرة الموحدة للواجهة F. D فهو 100 ريال، وسيكون سعر التذكرة الموحدة للأفراد 50 ريالًا، وسعر التذكرة الموحدة للعائلات 50 ريالًا أيضًا.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال والاتحاد في الدوري يوم 21 سبتمبر بعد 4 أيام فقط من لقائهما في إياب دور الثمانية في أبطال آسيا.

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا

موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

البطولة: دوري ابطال اسيا لكرة القدم

المباراة: الهلال ضد الاتحاد (السعودية)

الملعب: ملعب جامعة الملك سعود

التوقيت: تنطلق مباراة الهلال وضيفه الاتحاد، في تمام الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

التعليق: المعلق التونسي رؤوف خليف

القنوات الناقلة:

بي إن سبورت 2