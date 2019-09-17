روما- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019 فريق ليفربول نظيره نابولي الإيطالي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة ليفربول ونابولي على ملعب “ملعب سان باولو” الساعة 9 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قنوات “بين سبورتس” المُشفرة، وقناة “Arena Sport 1”.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدروي الإنجليزي برصيد 15 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن يدير اللقاء الحكم فاروجيا كان، بمساعدة ألان كاميليري والمباراة بتلعيق عصام الشوالي.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقبل أيام قليلة من المباراة الهامة والمرتقبة بين ليفربول الإنجليزى ونابولى الإيطالى، فى الجولة الافتتاحية لدور المجموعات لبطولة دورى أبطال أوروبا، أصبحت هناك أزمة كبيرة تهدد المواجهة بسبب حالة غرف تبديل الملابس فى ملعب سان باولو.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وخاض نابولى أولى مبارياته فى الموسم الجديد للدورى الإيطالى خارج ملعب سان باولو المملوك للسلطات البلدية فى المدينة، نظرا لأعمال التأهيل والصيانة، التى تخضع لها هذه المنشأة الرياضية، التى يعود تاريخ تدشينها إلى العام 1959.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال موقع «سكاى سبورتس» الإيطالى، إن أنشيلوتى أجرى زيارة تفقدية لمرافق الملعب، الذى سيحتضن المباراة ضد «الريدز» يوم الثلاثاء 17 سبتمبر.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وجعلت هذه الزيارة المدرب الإيطالى يستشيط غضبًا بسبب الوضع فى غرف تبديل الملابس، حيث قال المدير الفنى المخضرم: «لقد رأيت الوضع هناك.. لا أجد الكلمات لوصفه».

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأضاف أنشيلوتى: «لقد صدمت من عدم كفاءة الأشخاص المسؤولين عن أشغال الصيانة.. كيف يمكن أن تفشل السلطات المحلية فى الالتزام بما تم التعهد به؟، هذا يؤكد التجاهل وعدم الاهتمام بفريق المدينة.. أنا مستاء للغاية».

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ورصد مقطع فيديو، منشور على تويتر، أعمال صيانة لم تكتمل بعد داخل مرافق الملعب، رغم أن موعد المباراة بات قريبًا، حيث كان من المنتظر أن تنتهى البلدية من الأشغال بحلول منتصف سبتمبر، وفق ما ذكر «سكاى سبورتس».

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن ملعب «سان باولو»، يدار من قِبل مجلس بلدية نابولى، وقد أشار النادى فى التغريدة التى أرفقها بالفيديو إلى أنه عبر عن استيائه مما يحدث ضد البلدية والمسؤولين عن تجديد الملعب.

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

البطولة : دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

المباراة: نابولي – إيطاليا ضد ليفربول – إنجلترا المجموعات الجولة: 1

الملعب: ملعب سان باولو

الحكم: فاروجيا كان

مساعد حكم: ألان كاميليري

المعلق: عصام الشوالي

التوقيت: تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 17-9-2019.

القنوات الناقلة للمباراة:

RTÉ Two

Arena Sport 1

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 1

IRIB Varzesh

BT Sport 2 / HD

Movistar Liga de Campeones HD3

Polsat Sport Premium 1 HD

DAZN 2 HD