امستردام- الوئام:

يلتقي مساء اليوم الثلاثاءالموافق 17 سبتمبر2019 فريقا أياكس أمستردام الهولندي ونادي ليل الفرنسي في إطار منافسات الجولة الاولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2019 – 2020.

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر ان تنطلق المواجهة بين فريقي أياكس وليل في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية، الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت مصر.

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأستعد الفريق الهولندي لهذه المباراة بفوز على ضيفه هيرينفين 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي في الجولة السادسة من منافسات الدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز ألكمار على سبارتا روتردام 5 / 1 وفينلو على جرونينجين 2 / 1.

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وسجل أهداف أياكس دوشان تاديتش في الدقيقة 14 ونيكولاس تاجليافيكو (هدفين) في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و58 وبيير شورس في الدقيقة 52، فيما سجل هدف هيرينفين ينز أوديجارد في الدقيقة 22.

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ورفع أياكس رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد هيرينفين عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

المباراة : أياكس أمستردام – هولندا ضد ليل – فرنسا المجموعات الجولة: 1

الملعب: يوهان كرويف أرينا

الحكم: رومير تراجيف

مساعد حكم: ستين كلاسين

المعلق: محمد بركات

التوقيت: تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء 17-9-2019.

القنوات الناقلة للمباراة:

Arena Sport 4

beIN SPORTS HD 6

Ziggo Sport Voetbal

Movistar Liga de Campeones 4

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium PPV 5 HD