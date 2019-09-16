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الأسلحة في هجومي خريص وبقيق إيرانية

التحالف: دمرنا طائرات حوثية مسيرة إيرانية الصنع من طراز أبابيل

التحالف: دمرنا طائرات حوثية مسيرة إيرانية الصنع من طراز أبابيل
weam.co/613191
الرياض- الوئام:

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العقيد تركي المالكي، إن هجومًا إرهابيًا كبيرًا وقع السبت الماضي، استهدف منشآت نفطية، لافتًا إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة في هجومي خريص وبقيق إيرانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن التحالف لديه القدرة على مواجهة هذه الاعتداءات والدفاع عن المنشآت الحيوية.

وعرض “المالكي”، وثائقًا تشير إلى اعتراض وتدمير طائرات مسيرة حوثية إيرانية الصنع من طراز أبابيل، مشيرًا إلى أن التحالف أثبت أكثر من مرة تورط الحرس الثوري الإيراني في تزويد ميليشيات الحوثي بالطائرات المسيرة.

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