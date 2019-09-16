مدير “تعليم مكة” يوقع مذكرة تعاون مع “هدف” لتطوير المرشدين الطلابيين

جدة - الوئام - ناصر السلمي

وقع مدير تعليم منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وبحضور الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة، مذكرة تعاون مع صندق تنمية الموارد البشرية “هدف”،⁩ وذلك بهدف تنفيذ البرنامج الإرشادي المهني للطلاب والمعاهد والمراكز “سبل” وكذلك تطوير وتأهيل المرشدين الطلابيين للعمل في مجال الإرشاد المهني.

يذكر أن هذه المذكرة تهدف إلى مساعدة الطلاب على معرفة ميولهم الأكاديمية والمهنية وتنمية المهارات واختيار المهن المطلوبة في سوق العمل.