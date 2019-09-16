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بلغ الإجمالي 89,761 لغمًا

زرعتها ميليشيا الحوثي.. “مسام” ينتزع 1,980 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر

زرعتها ميليشيا الحوثي.. “مسام” ينتزع 1,980 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر
weam.co/613208
واس- الوئام

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر الجاري، من انتزاع 1,980 لغمًا منها 2 لغم مضادة للأفراد، و332 لغمًا مضادة للدبابات و1,629 ذخيرة غير متفجرة، و17 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 89,761 لغمًا زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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