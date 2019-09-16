قياس يعلن عن موعد اختبار رخصة المعلم

أعلن المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، ،اليوم، فتح باب التسجيل في اختبار كفايات المعلمين والمعلمات“العام والتخصص” للمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمية،

و أوضح أن من هم على رأس العمل فسيُعقد لهم اختبار رخصة المعلم، وسيفتح باب التسجيل في 30-12-2019م وسيكون الاختبار في الفترة 21-28/ 3/

وقال المركز إنه نظراً للإقبال الكبير المتوقع على التسجيل في اختبار المعلمين فسيتم حصر التسجيل لفترة معينة على المتقدمين الجدد أو من حصل على درجة أقل من (50) في اختبار المعلمين وسيتاح لاحقاً لبقية المتقدمين حسب المواعيد التالية:

سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمين لمن لم يسبق له الاختبار أو من حصل على درجة أقل من (50) في 2019/9/16م

سيبدأ التسجيل في اختبارات المعلمات لمن لم يسبق لها الاختبار أو من حصلت على درجة أقل من (50) في 2019/9/24م

سيتاح التسجيل في اختبارات المعلمين والمعلمات لبقية المتقدمين في 2019/10/8م

وسيتم تطبيق اختبار المعلمين التخصصي للتخصصات (العلوم، الإعاقة البصرية، الإعاقة السمعية، التوحد، المكتبات، تدريبات سلوكية ومعلمي الموهوبين) على الحاسب الآلي، ويمكن التسجيل من خلال شاشة “الاختبارات المتاحة للتسجيل” بعد تسجيل الدخول على ملفك من خلال هذه الصفحة، وسيتاح التسجيل لهذه الاختبارات في 2019/9/24

ونوه المركز إلى أن هذه الاختبارات خاصة بالمتقدمين الجدد على الوظائف التعليمة، وليست لمن هم على رأس العمل. أما اختبار رخصة المعلم فسيفتح التسجيل بتاريخ 2019/12/30 وسيعقد الاختبار في الفترة 21-2020/3/28