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“الوطنية البحرينية للنفط”: اتصالات مستمرة مع أرامكو لتقييم تأثير الهجمات الأخيرة

“الوطنية البحرينية للنفط”: اتصالات مستمرة مع أرامكو لتقييم تأثير الهجمات الأخيرة
weam.co/613244

أعلنت الهيئة الوطنية البحرينية للنفط والغاز عن استمرار تشغيل الوحدات بمصفاة بابكو دون أي تأثير على توفير المشتقات النفطية في السوق المحلية.

وذكرت الهيئة في بيان “جميع مرافقنا تواصل عملياتها التشغيلية بصورة آمنة، كما نواصل إطلاع جميع الاطراف ذات الصلة بتطورات الموقف وما سنقوم بعمله في استجابة لتلك الأحداث، مع الاستمرار في تحديث خططنا في ضوء التطورات والمستجدات الجديدة في هذا الشأن”.

وأضافت الهيئة: “إننا على اتصال دائم بالأخوة المسئولين في المرافق المتضررة بشركة ارامكو. ونواصل تقييم الموقف وتأثيراته على عملياتنا التشغيلية. ومن جهة أخرى، فإن عمليات تزويد مصفاة بابكو بالنفط الخام مستمرة حسب الاجراءات المتبعة لخطة استمرارية العمل، بما يحافظ على الاستمرارية التشغيلية للمصفاة”.

وأوضحت الهيئة أن شركة نفط البحرين (بابكو) قامت بتفعيل خطط استمرارية العمل في استجابة عاجلة للأحداث الأخيرة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وأضافت: “قمنا بتطوير خطط استمرارية العمل والتدريب عليها لمواجهة مثل هذه الحالات”.

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