وزير خارجية بريطانيا: نعمل مع شركائنا الدوليين لبحث رد مناسب وقوي على الهجمات ضد السعودية

لندن - الوئام

قال وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، إنهم يعملون مع شركائهم الدوليين لبحث رد مناسب وقوي على الهجمات التي استهدفت مصفتي للنفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

وقالت بريطانيا الاثنين إن الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية سعودية خطير وشائن، لكن ثمة حاجة للوقوف على جميع الحقائق بشأن المسؤول عنه قبل الرد عليه.

وأضاف دومينيك راب أن الهجوم “انتهاك سافر للقانون الدولي”، مضيفا أن المملكة المتحدة تقف بقوة وراء السعودية.

وتابع “الصورة ليست واضحة تماما فيما يتعلق بالمسؤول… أريد أن تتكون لدينا صورة واضحة تماما وهو ما سيحدث قريبا”.

ومضى يقول “هذا هجوم خطير للغاية على السعودية والمنشآت النفطية وله تداعيات على أسواق النفط العالمية والإمدادات… إنه عمل خطير للغاية وشائن ويتعين أن يكون لدينا رد دولي واضح وموحد لأقصى حد عليه”.