التعليقات: 0

الهند تدين الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو

الهند تدين الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو
weam.co/613263

أدانت الهند بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص يوم السبت الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رافيش كومار خلال مؤتمر صحفي له اليوم ” ندين بشدة الهجوم الذي وقع في 14 سبتمبر 2019 واستهدف منشأتي (بقيق) و(خريص) النفطية في المملكة العربية السعودية ونؤكد مجدداً رفضنا للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.

روابط ذات صلة

وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون المليشيا الحوثية

وفاة 170 حالة تحت التعذيب بينهم نساء وأطفال في سجون المليشيا الحوثية

المغرب يستنكر الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو

المغرب يستنكر الاعتداء الإرهابي على منشآت أرامكو

رويترز: البحرين وقعت على اتفاق لشراء منظومة صواريخ باتريوت

رويترز: البحرين وقعت على اتفاق لشراء منظومة صواريخ باتريوت

ترامب سيوفد وزير الخارجية الأميركي إلى السعودية قريبا

ترامب سيوفد وزير الخارجية الأميركي إلى السعودية قريبا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>