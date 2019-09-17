وزير التعليم: العلاوة حق للمعلم ومكافآت شهرية لمدراء المدارس والوكلاء والمشرفين قريباً

الرياض- الوئام:

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنه سيتم منح مدراء المدارس والوكلاء والمشرفين مكافآت شهرية.

وأكد بالقول: لن ننتظر أكثر مما مضى أمام جيل سيحاسبنا على أي تقصير ولن يقبل منا أنصاف الحلول.

وقال وزير التعليم: حرصت لائحة الوظائف التعليمية على عدم تأثر المعلمين على رأس العمل من تحويلهم على اللائحة الجديدة وانه ربط لائحة الوظائف التعليمية الترقية بالجدارة والاستحقاق، ولم تشترط وجود شاغر للترقية حيث أن المعلم المستحق للترقية تتم ترقيته برقمه الوظيفي.

وأشار في خلال حديثه مع صحيفة عكاظ أن العلاوة ليست منحة بل هي حق للمعلم من ناحية نظامية بناءا على سنوات خدمته ومن ناحية اقتصادية لارتباطها بمعدلات التضخم السنوية ومن ناحية حقوقية لمساواته ببقية موظفي الدولة.

ومن ناحية وظيفية لارتباطها بمستحقات تقاعده وأمانه الوظيفي فلا مجال للعبث فيها.

وقال : من خلال مقارنة نتائج الطلبة في الاختبارات الدولية والتحصيلية مع تقويمات المعلم اتضح وجود فجوة كبيرة جدا الأمر الذي دعانا لإعادة النظر في لوائح تقويم الطالب من ضمنها التقويم المستمر.

وأكد انه تمت مراجعة المناهج وتعديلها في إطار ما أسمته الوزارة المسار العاجل للتعديل، وانه ركز المناهج الجديدة على إبراز التاريخ الوطني، ورموزه، وإبراز الشخصية السعودية.

وزير التعليم: تعمل الوزارة حاليا على تطبيق لائحة الوظائف التعليمية الجديدة بما يحقق رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة مخرجات التعليم العام

وزير التعليم: ربطت لائحة الوظائف التعليمية الترقية بالجدارة والاستحقاق، ولم تشترط وجود شاغر للترقية حيث أن المعلم المستحق للترقية تتم ترقيته برقمه الوظيفي

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