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برشلونة وليفربول والهلال يدخلون مواجهات ساخنة

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء والبث المباشر
weam.co/613286
الرياض- الوئام:

تجرى مساء اليوم الثلاثاء الموافق 17-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في الدوريات العربية والعالمية ، حيث يلتقي الهلال السعودي بنظيره الاتحاد في دوري ابطال اسيا، فيما يواجه برسلونة الاسباني بروسيا دورتموند الالماني ، وليفربول مع نابولي وأياكس الهولندي مع ليل الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الثلاثاء 19-9-2019:

دوري أبطال أوروبا
19:55  انتر ميلان – إيطاليا ضد سلافيا براغ – التشيك

19:55  ليون – فرنسا ضد زينيت سانت بطرسبرغ – روسيا

22:00  بوروسيا دورتموند – ألمانيا ضد  برشلونة – أسبانيا

22:00 نابولي – إيطاليا ضد ليفربول – إنجلترا

22:00 ريد بول سالزبورغ – النمسا ضد كي آر سي جينك – بلجيكا

22:00 أياكس أمستردام – هولندا ضد ليل – فرنسا

22:00 تشيلسي – إنجلترا  ضد فالنسيا – أسبانيا

22:00 بنفيكا – البرتغال ضد  لايبزيج – ألمانيا

دوري أبطال آسيا 2019:
13:30 اوراوا ريد دياموندز – اليابان ضد شنغهاي – الصين ربع النهائي

20:00 الهلال – السعودية ضد الاتحاد – السعودية ربع النهائي

كأس محمد السادس للاندية الابطال:

18:00 المحرق – البحرين ضد النادي الرياضي القسنطيني – الجزائر   دور الـ 32

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613187

مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613181

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613177

مشاهدة مباراة الهلال والاتحاد بث مباشر في دوري أبطال آسيا
https://www.alweeam.com.sa/613174

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مشاهدة مباراة أياكس أمستردام وليل الفرنسي بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

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