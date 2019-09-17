الأهلي يلغي عقد مدربه إيفانكوفيش ويُعين المحمدي

جدة- الوئام:

أعلن الأهلي المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إلغاء عقد مدربه الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، وتكليف صالح المحمدي مدرب الناشئين بتولي المسؤولية خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا القرار عقب خسارة الأهلي على ملعبه 1-2 أمام الوحدة السبت الماضي، ضمن الدوري المحلي ليتجمد رصيده عند أربع نقاط حصدها من انتصار وتعادل في ثلاث مباريات.

وأضاف النادي في بيان عبر حسابه على تويتر: “قررت إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد بن بكر الصائغ إلغاء عقد المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، كما قامت بتكليف صالح المحمدي مدرب الناشئين ومساعده محمد مسعد بقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة”.

“سيبدأ المحمدي ومسعد مهمتهما بمواجهة الفتح في الدوري يوم السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة”.

ودرب إيفانكوفيتش (65 عاماً) هانوفر الألماني ودينامو زغرب الكرواتي ومنتخب إيران خلال مسيرته، كما عمل في السعودية حين قاد الاتفاق في موسم 2011-2012 وكانت محطته الأخيرة مع بيروزي الإيراني منذ 2015.