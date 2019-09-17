بالصور: أمير الباحة يلتقي قادة التعليم بالمنطقة

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمجلس الاثنينية الأسبوعي قادة التعليم بالمنطقة بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة.

وقد حضر اللقاء معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين ووكلاء ووكيلة الجامعة وعمداء ووكيلات الكليات وعدد من الطلاب والطالبات وقيادات التعليم بالمنطقة.

وبيَّن معالي مدير الجامعة خلال الكلمة التي القاها بهذه المناسبة أن التعليم حظى منذ تأسيس هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه بالرعاية والاهتمام والدعم المتواصل.

كما حظي التعليم الجامعي بنصيبه: رعايةً واهتماماً ودعماً، كما حظيت جامعة الباحة بدعم سخي من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وبمتابعة كريمة وتوجيه حثيث من لدن سموكم الكريم، الأمر الذي يفرض على الجامعة استشعار مسؤوليتها الجليلة، لتكون جزءً فاعلاً ،ومؤثراً، ومشاركاً في تقديم خدماتها التعلمية والأكاديمية والبحثية والمجتمعية لخدمة منطقة الباحة، فضلاً عن خدمة هذا الوطن الغالي.

وقال معاليه ” أنه في إطار رؤية 2030 فقد انتهت الجامعة -تحقيقاً لذلك- بإعادة وتحديث خطتها الاستراتيجية، وما يرتبط بها من رؤية ورسالة وأهداف، كما تعمل على إعادة هيكلة برامجها الأكاديمية ،سعياً لربط مخرجات الجامعة باحتياجات سوق العمل ،واسهاماً منها لتنمية الوطن بالكوادر الشّابة المؤهلة.

موضحاً معالي مدير الجامعة أن الجامعة ،وقعت العديد من الاتفاقات والشراكات،بهدف الاستفادة من امكانات الجامعة سواءً كانت بشريه أو علمية أو بحثية.

كما عرج معاليه علي القبول لهذا ذاكراً أن الجامعة قبلت ما يقارب خمسة آلاف طالب وطالبة في خمس عشرة كلية في أكثر من 65 برنامجاً أكاديمياً وأن الاستعدادات المبكرة مكنت الجامعة للبداية المميزة والحمد لله.

وفي ختام كلمته رفع معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، بأسمه واسم جميع منسوبي الجامعة الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لقائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ،على دعمهم المتواصل للجامعة ولسمو أمير المنطقة على متابعته وتوجيهه، سائلاً المولى الكريم أن يحفظ لهذا الوطن، أمنه، وأمانه، واستقراره .