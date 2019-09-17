ترامب: أمريكا لا تحتاج نفط الشرق الأوسط لكن الشحنات مستمرة

واشنطن- الوئام:

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة أصبحت منتجا كبيرا للنفط لم يعد في حاجة للنفط من الشرق الأوسط وسط موجة من التغريدات على تويتر بشأن الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتي نفط في السعودية.

وتشير بيانات الحكومة الأمريكية إلى رواية مختلفة: فالطفرة الأمريكية في عمليات الحفر المدفوعة بالتكنولوجيا والتي بدأت منذ

أكثر من عشر سنوات جعلت الولايات المتحدة منتجا كبيرا لكن الواردات من النفط الخام ومنتجات البترول القادمة من منطقة الخليج العام الماضي ما زالت تتدفق بوفرة.

وترسل السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، حوالي سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميا حول العالم. وتنتج الولايات

المتحدة حوالي 12 مليون برميل يوميا لكنها تستهلك 20 مليون برميل في اليوم مما يعني أنه يتعين عليها استيراد الباقي.

ويتم سد قدر كبير من العجز الأمريكي من كندا لكن البعض لا يزال يأتي من السعودية والعراق ودول الخليج الأخرى لأن معظم معامل التكرير الأمريكية تفضل نفطهم.

ومعامل التكرير الأخرى، خصوصا المعامل في كاليفورنيا، معزولة عن حقول النفط الأمريكية الكبيرة ويتعين عليها أيضا الاعتماد على الاستيراد.

ووفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فإن عدم التناسب بين ما تحتاجه معامل التكرير الأمريكية وما تنتجه الولايات

المتحدة يعني أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2018 ما متوسطه 48 مليون برميل شهريا من النفط الخام ومنتجات البترول من منطقة الخليج.