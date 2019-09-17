شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

الجبيل- الوئام:

أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم من خلال برنامج الإحلال والتأهيل لتوطين وظائف الشركات المتعاقدة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي: مشغل معدات ثقيلة- مسئول مشتريات-موظف مشتريات-كهربائي الفلطية المتوسطة-مشرف مستودع-مشغل حاسب الي-مراقب عمال ميكانيكا ( بنزين / ديزل )-كهربائي سيارات-فني النظام المركزي لجمع المعلومات ( سكادا )-مراقب عمال المشتريات-قوى كهربائية(5)-عامه اخرى(4)-ميكانيكا عامة / مركبات(3).

هندسة اتصالات(3)-مالية(1)-ادارية اخرى(1)-ادارة اعمال(1)-هندسة كهربائية(1)-علوم الحاسب الالي(1)-شركة أساس العالمية المحدودة(12)-أفيردا السعودية العالمية المدودة(4)-شركة الشلوي العالمية للتجارة و المقاولات(2)-شركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة(1)-شركة الزامل للصيانة والتشغيل (1).

وسيتم التقديم يرجى الضغط على مسمى الوظيفة أو من خلال الرابط التالي:

https://www.rcj.gov.sa/saudization/Pages/Default.aspx