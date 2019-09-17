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أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف

روسيا: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على النفط السعودي

روسيا: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على النفط السعودي
weam.co/613320
موسكو -الوئام:

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين إن ارتفاع أسعار النفط العالمية كان متوقعا إذ أن الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية.

وقال نوفاك “الجميع توقعوا ارتفاع الأسعار بقدر ما يوم امس الاثنين، لأن الأسعار تأخذ في الحسبان الضبابية والمخاطر. أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية”.

وقال نوفاك، الذي كان يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة في طريقه للعودة إلى موسكو من أنقرة مساء أمس الاثنين، إنه لم يكن لديه الوقت للحديث مع وزير الطاقة السعودي إذ أن نوفاك كان منشغلا بمحادثات بين قادة روسيا وتركيا وإيران عُقدت يوم أمس الاثنين.

وقال نوفاك “يمكن أن نتحدث (لاحقا). المختصون لدينا على اتصال”. وروسيا حليف للرياض في اتفاق عالمي لكبح الإمدادات.

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