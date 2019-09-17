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سرقوا مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية

أفراد العصابة اليمنية في قبضة شرطة الرياض

أفراد العصابة اليمنية في قبضة شرطة الرياض
weam.co/613326
الرياض- الوئام:

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الرياض من القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شــاكر بـن سليمان التويجري، أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, وفقاً لإجراءات البحث والتحري والاستدلال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن القبض على ثلاثة متهمين من الجنسية اليمنية ، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث وذلك لتوفر الدلائل على قيامهم بارتكاب خمس جرائم سرقة من مقار مؤسسات ومطاعم ومحلات تجارية بعد تكسير أقفالها الخارجية.

وجاوزت قيمة المسروقات مبلغ المائة ألف ريال, ومن خلال إجراءات الاستدلال الاولية المتخذة بحقهم أقروا بما نسب اليهم, وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره

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