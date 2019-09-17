عاجل.. “سكني” يطلق مشروع “سرايا النرجس” شمال “الرياض”

متابعات- الوئام

أعلن برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، إطلاق مشروع “سرايا النرجس” شمال مدينة الرياض، والذي يوفر 1984 وحدة سكنية “تحت الإنشاء” من نوع (تاون هاوس، شقق)، وبمساحات وتصاميم منوعة، كواحد من أكبر مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع الذي يقع في حي النرجس بمدينة الرياض 750.324 م2، وهو على امتداد طريق الأمير فيصل بن بندر، ويبعد مسافة 10 كيلو عن جامعة اليمامة، كما تمتاز وحداته السكنية بتنوع التصاميم والمساحات التي تلبي مختلف الرغبات، كذلك يحوي على عدد من المرافق التعليمية والخدمية والعديد من المواقع المخصصة للحدائق العامة وملاعب الأطفال والمسطحات الخضراء، إضافة إلى عدد من الجوامع والمساجد والمرافق التجارية.

وأوضح “سكني” في بيان صحافي اليوم، عن بدء إجراءات الحجز في مشروع “سرايا النرجس”، عبر نظام الحجز الالكتروني بموقع “سكني”، إذ تبدأ أسعار فلل التاون هاوس بـ 721 ألف ريال بمسطح بناء يصل إلى 300 م2، في حين تبدأ أسعار الشقق من 313 ألف ريال وبقسط شهري 1045 ريال، وبمساحات لمسطحات البناء تبلغ (148 إلى 184 م2).

وبين “سكني” أن وزارة الإسكان تسعى من خلاله لتمكين الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم بكل يسر وبشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة عن طريق تقديم مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية، وذلك سعياً لرفع نسبة التملك إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

ويبلغ مجموع ما تم تخصيصه لمنطقة الرياض منذ إطلاق البرنامج نحو 160.016 خيار سكني وتمويلي، بواقع 5292 وحدة سكنية جاهزة، 54.750 وحدة سكنية تحت الإنشاء، 19.597 أرض مجانية، بالإضافة إلى 78.266 قرض عقاري، كما يبلغ عدد المشاريع السكنية التي أطلقت في المنطقة خلال عامين 16 مشروعاً سكنياً بالتعاون مع القطاع الخاص.

ولتصفح معلومات المشروع على البوابة الإلكترونية لبرنامج “سكني”، تفضل بزيارة الرابط الآتيhttps://sakani.housing.sa/project/542330 .