التعليقات: 0

سلام الشرق الأوسط يؤثر على المجتمع الدولي

اليابان تدين الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو

اليابان تدين الاعتداء التخريبي على معملي أرامكو
weam.co/613382
واس - الوئام:

أدانت اليابان بشدة الاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص.

وقال وزير خارجية اليابان موتيج توشيميتسو في تصريح له: “إن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط مهم للغاية لسلام واستقرار المجتمع الدولي بأسره, لافتاً النظر إلى أن إمدادات النفط المستقرة من منطقة الشرق الأوسط لا غنى عنها من أجل استقرار وازدهار الاقتصاد العالمي بما في ذلك اليابان.

وأكد أن حكومة اليابان لا تزال ملتزمة بالتواصل المستمر مع المنطقة بالتعاون مع الدول المعنية للحفاظ على السلام وتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط .

روابط ذات صلة

فرنسا: لا نملك أدلة تشير إلى موقع انطلاق الهجمات على السعودية

فرنسا: لا نملك أدلة تشير إلى موقع انطلاق الهجمات على السعودية

“سي إن إن”: الهجوم على أرامكو جرى تنفيذه من قاعدة إيرانية بصواريخ كروز

“سي إن إن”: الهجوم على أرامكو جرى تنفيذه من قاعدة إيرانية بصواريخ كروز

153 ألف سوري غادروا الأردن إلى سوريا خلال عام على فتح الحدود بينهما

153 ألف سوري غادروا الأردن إلى سوريا خلال عام على فتح الحدود بينهما

هجوم أرامكو.. رئيس الحكومة البريطانية يبحث مع ميركل الحاجة لرد جماعي

هجوم أرامكو.. رئيس الحكومة البريطانية يبحث مع ميركل الحاجة لرد جماعي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>