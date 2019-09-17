“سي إن إن”: الهجوم على أرامكو جرى تنفيذه من قاعدة إيرانية بصواريخ كروز

متابعات- الوئام

قال مصدر مطلع، إن ما توصلت إليه المملكة وأمريكا بشأن الهجوم على منشأتي أرامكو، السبت الماضي، يُرجح أنه جرى تنفيذه بصواريخ كروز حلقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات بدون طيار “درونز”، انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية.

وأضاف في تصريحات لـCNN، اليوم الثلاثاء، أن تقييم الدولتين يظهر وجود “احتمالية كبيرة” حول أن الصواريخ المدعومة بـ”الدرونز” تم إطلاقها من قاعدة إيرانية قرب الحدود مع العراق، لافتًا إلى أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولًا إلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها.

وأوضح المصدر المطلع على التحقيقات، أنه لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة خاصة اليمن، مشيرًا إلى أن بعض الصواريخ فشلت في إصابة أهدافها، وسقطت في الصحراء قبل وصول وجهتها، حيث حقول أرامكو في بقيق، مضيفا أن حالتها جيدة بدرجة كافية لتحديد أصلها وهويتها.

وتابع المصدر بالقول إن محققين أمريكيين خبراء في الأسلحة قد وصلوا المملكة لمساعدة المحققين العسكريين السعوديين في تحديد عدد الصواريخ التي ضربت منشأتي نفط لأرامكو، والتحقق منها لمعرفة هويتها وأصولها والتكنولوجيا المستخدمة فيها ومن يمتلكها.