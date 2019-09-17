في 5 دول.. مركز الملك سلمان للإغاثة و”البصر العالمية” تقومان بحملة لكشف وعمليات للعيون

الخبر - خالد المرشود

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأحد، برنامجًا تنفيذيًا مع مؤسسة البصر العالمية لتنفيذ ثمان حملات طبية لمكافحة أمراض العمى والأمراض المسببة له في خمس دول، وذلك امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين مركز الملك سلمان للإغاثة و الأعمال الإنسانية ومؤسسة البصر العالمية (التي تعنى بمكافحة أمراض العمى).

والدول الخمس المستهدفة بالحملات الطبية تشمل نيجيريا (حملتين )، الكاميرون (حملتين)، أرتيريا (حملتين)، اليمن، بنجلاديش، ويتم بموجب هذه الاتفاقية الكشف على 80 – 100 ألف مريض وإجراء 8 – 10 آلف عملية إعادة إبصار (إزالة الماء الأبيض وغيرها) كذلك يشمل البرنامج توزيع الأدوية اللازمة على المرضى والنظارات الطبية ويقدم التثقيف الصحي للمرضى المصابين بأمراض العيون، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الحملات 400 ألف دولار أمريكي.

وقعّ اتفاقية البرنامج، مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير بمركز الملك سلمان الدكتور عقيل الغامدي، فيما وقعه عن مؤسسة البصر الأمين العام الدكتور عادل الرشود.

ويأتي هذا المشروع امتدادًا للمشاريع الصحية التي وقعها مركز الملك سلمان مع مؤسسة البصر في مجال طب العيون، حيث تم تنفيذ برنامج علاج جرحى الحرب في اليمن لمدة عام وتم تمديده لمدة مماثلة، وكذلك مشروع تنفيذ “المركز التخصصي لطب وجراحة العيون” في مدينة مأرب باليمن والذي سيبدأ التشغيل المبدئي للمشروع في النصف الثاني من أكتوبر المقبل.