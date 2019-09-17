رغم الهجوم.. مصادر: “أرامكو” تمضي قدمًا في خطة الطرح العام الأولي

وكالات- الوئام

قالت ثلاثة مصادر إن أرامكو تمضي قدما هذا الأسبوع في اجتماعات مع مصرفيين حول إدراجها المزمع، رغم تشكيك بعض المستثمرين والمحللين في أنها تستطيع الآن الالتزام بإطارها الزمني بعد الهجوم على منشأتين لها.

وقال مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إنه يطلع حاليا على تأثير الهجوم على منشأتين لأرامكو، ومن المنتظر أن يعقد وزير الطاقة مؤتمرا صحفيا الساعة 1715 بتوقيت جرينتش للإدلاء بأول تعقيب حكومي علني حول التطورات.

وستجتمع شركة أرامكو مع بنوك محلية لمناقشة خطط الطرح العام الأولي لأسهمها، وأبلغ مصرفيون في بنوك دولية يعملون على الطرح “رويترز”، أن إدارة أرامكو لم تجر أي اتصال حول أي تأخير.

وقالت مصادر مطلعة، إن الاجتماعات المقررة هذا الأسبوع مع بنوك لمناقشة أعمال التعهد بتغطية الاكتتاب التي سيقومون

بها في الطرح لا يزال من المنتظر عقدها.