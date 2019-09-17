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محافظ مؤسسة النقد يستعرض أبرز مؤشرات التقرير السنوي الـ 55 للمؤسسة

محافظ مؤسسة النقد يستعرض أبرز مؤشرات التقرير السنوي الـ 55 للمؤسسة
weam.co/613407
الرياض- الوئام

عقد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، اليوم، في مقر المؤسسة الرئيسي بالرياض المؤتمر الصحفي السنوي بمناسبة صدور التقرير السنوي الخامس والخمسين للمؤسسة للعام (1440 – 2019م)، وذلك بحضور عدد من وكلاء المحافظ ومديري العموم.

ورحب المحافظ في بداية اللقاء بالحضور من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، مستعرضًا أهم المؤشرات التي يحويها التقرير السنوي للمؤسسة وأحدث التطورات التي شهدها الاقتصاد السعودي خلال عام2018م كما أعرب عن شكره لجميع الوزارات والجهات الحكومية الأخرى على حسن تعاونها وتوفيرها لمعلومات وبيانات قيمة مكنت المؤسسة من إعداد هذا التقرير، وكذلك لجميع منسوبي المؤسسة على ما بذلوه من جهد في إعداده وإنجاز كافة المهام المنوطة بالمؤسسة.

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