التعليقات: 0

بصواريخ عابرة..

مسؤول أمريكي: الهجوم على السعودية تم من الأراضي الإيرانية

مسؤول أمريكي: الهجوم على السعودية تم من الأراضي الإيرانية
weam.co/613421
وكالات - الوئام

أفاد مسؤول أميركي اليوم الثلاثاء بأن الولايات المتحدة باتت متأكدة بأن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيه صواريخ عابرة. بحسب وكالة “فرانس برس”.

وتابع المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه: “الإدارة الاميركية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الاوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الاسبوع المقبل في نيويورك”.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن متأكدة من أن الصواريخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، أجاب المسؤول “نعم”.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات التي استهدفت السبت حقلي نفط رئيسيين شرق السعودية ما أدى إلى اضطرابات في سوق النفط العالمية.

روابط ذات صلة

تحالف رصد اليمني: ميليشيا الحوثي تدمر الهوية اليمنية بأجندات ومفاهيم الفكر الخميني

تحالف رصد اليمني: ميليشيا الحوثي تدمر الهوية اليمنية بأجندات ومفاهيم الفكر الخميني

بنس: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجوم أرامكو

بنس: الجيش الأمريكي مستعد بعد هجوم أرامكو

رسميا.. فوز قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية

رسميا.. فوز قيس سعيد ونبيل القروي في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية

تحالف رصد اليمني: القصف العشوائي لميليشيا الحوثي يقتل 3892 مدنيًا

تحالف رصد اليمني: القصف العشوائي لميليشيا الحوثي يقتل 3892 مدنيًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>