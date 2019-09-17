اليمن: تصريحات أردوغان عن استهداف أرامكو اعتساف للحقائب وتصفية حسابات

الوئام - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الثلاثاء، إن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بشأن استهداف معامل شركة أرامكو النفطية السعودية، اعتساف للحقائق، ومحاولة تبرير للعمل الارهابي الجبان، واستثمار غير مقبول للأحداث في اليمن لتصفية حسابات اقليمية وحرف الانظار عن الطرف الحقيقي الذي يقف خلف الهجوم.

وأضاف الإرياني، في تغريدات عبر حسابه على تويتر، أن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة استجاب لدعوة الرئيس هادي لمساندة الحكومة الشرعية والجيش والشعب اليمني في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الذي نفذته المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بعد قرابة 7 أشهر من اقتحامها العاصمة صنعاء وسيطرتها على مؤسسات الدولة وزحفها لمحافظة عدن.

وتابع “كنا ننتظر من الرئيس التركي ادانة واضحة للجرائم اليومية التي ترتكبها المليشيا الحوثية بدعم ايراني منذ 5 اعوام بحق اليمنيين من قتل ونهب وتدمير وتخريب ممنهج لكل مقومات الحياة واعتقال للسياسيين والإعلاميين والناشطين والذي خلف مئات آلاف من القتلى والجرحى وملايين النازحين والمشردين”.