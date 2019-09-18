باريس- الوئام:

يعود الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 من بوابة ملعب فريق باريس سان جرمان، الى مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، باحثا عن استعادة التاج الذي توجّه ملكا بين مدربي المسابقة العريقة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

في أواخر موسم 2017-2018، رفع النجم الفرنسي السابق الكأس ذات الأذنين الكبيرتين للمرة الثالثة تواليا، ليصبح أول مدرب في تاريخ المسابقة (بصيغتيها الحالية والسابقة)، يحرز اللقب في ثلاثة مواسم تواليا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بعد التتويج الأخير على الملعب الأولمبي في كييف، اختار الجزائري الأصل الابتعاد عن الإدارة الفنية للنادي الملكي. ترك رحيله فراغا هائلا في مركز حساس، وبدا تأثيره واضحا بلجوء إدارة النادي لاسيما رئيسه فلورنتينو بيريز إليه مجددا منتصف الموسم الماضي، بعد تجربتين غير مشجعتين مع جولن لوبيتيغي والأرجنتيني سانتياغو سولاري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ليس زيدان 2019 ما كان عليه زيدان بين 2016 و2018، كما أن ريال مدريد ليس القلعة البيضاء التي كان عليها بعد عثرات الموسم الماضي الذي كان مخيبا محليا وقاريا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بين اللقب الأخير والموسم الجديد من المسابقة الذي ينطلق الأربعاء بالنسبة الى الفريق الإسباني بلقاء مضيفه باريس سان جرمان الفرنسي ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا غلطة سراي التركي وكلوب بروج البلجيكي، فقد ريال حجرا أساسيا في تركيبته هو البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل الى يوفنتوس الإيطالي في صيف العام 2018.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

رحل رونالدو، وبقي الويلزي غاريث بايل، على رغم أن الفرنسي قالها صراحة في صيف العام الحالي، بأن رحيل لاعب الجناح الذي لم تجمعه به علاقة وطيدة، سيكون أفضل للنادي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

في عملية إعادة البناء التي أطلقها، تعاقد زيدان مع نجم هو البلجيكي إدين هازار الآتي من تشلسي الإنكليزي، والذي بدأ في نهاية الأسبوع الماضي يخطو بخفر في الدوري الإسباني بعد إبلاله من الإصابة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ترددت أسماء لاعبين آخرين أراد زيدان التعاقد معهم دون أن ينجح: الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي، الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسبر الإنكليزي، وغيرهما.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

في هذه المرحلة من الموسم، يعاني زيدان أيضا من غيابات في صفوف الفريق: الكرواتي لوكا مودريتش، البرازيلي مارسيلو، ماركو أسنسيو… وسيضاف إليهما غدا القائد سيرخيو راموس وناتشو بداعي الإيقاف.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

حتى الآن، لم يحقق ريال البداية التي يطمح إليها في الليغا. اكتفى بفوزين وتعادلين، وعادت الأسئلة لتطرح عما اذا كان زيدان سيتمكن من إعادة الفريق الى ما اختبره في عهده الأول، لاسيما بعد إنفاق نحو 300 مليون يورو على التعاقدات الجديدة في الصيف، استهلك هازار ثلثها تقريبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بعد عودته، وعد زيدان بالتغيير، ووضع رصيده على المحك. قال الفرنسي الذي قاد كلاعب منتخب بلاده الى لقبه الأول في كأس العالم 1998 على أرضه “لو فكرت بوضعي الشخصي قبل العودة (للمنصب)، وقلت +أنا أقدم على مخاطرة+، لما كنت قد عدت”.

وتابع “أنا لا أفكر بصورتي الشخصية”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

بالنسبة إليه، إعادة اكساب ريال هالته كالفريق الذي يحسب له ألف حساب في إسبانيا وخصوصا في أوروبا، سيكون “التحدي الأكبر”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

على الطريق نحو تحقيق ذلك، سيكون زيدان الأربعاء أمام محطة أولى تتمثل بفريق باريسي يفتقد أيضا العديد من نجومه، لاسيما الثلاثي الفتاك في خط المقدمة: البرازيلي نيمار (بسبب الإيقاف)، والثنائي المصاب كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

على الطريق أيضا، مشجعون للنادي الأبيض يغذيهم النهم للألقاب، وصحافة إسبانية لا ترحم شاغل مقعد المدير الفني على دكة البدلاء في ملعب سانتياغو برنابيو. جمعت صحيفة “ماركا” الإسبانية الشقين يوم اعتبرت أن “زيدان فقد المناعة. لم يعد غير قابل للانتقاد من المشجعين”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من وجهة نظر اللاعبين، تختلف المقاربة. قال المدافع الفرنسي رافايل فاران لوكالة فرانس برس، إن زيدان هو مدرب “يتم الاستماع إليه بشكل كبير، لأنه اختبر الكثير كلاعب، وبداية مسيرته كمدرب كانت استثنائية”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

أحرز زيدان لقب دوري الأبطال في مراحل مختلفة من مسيرته مع ريال مدريد: كلاعب في العام 2002 بعد هدف في النهائي ضد باير ليفركوزن الألماني لا يزال محفورا في الذاكرة كواحد من الأجمل في تاريخ المسابقة، وكمدرب مساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي في 2014، وكمدرب لثلاثة أعوام تواليا بين 2016 و2018.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

محاولته الجديدة تنطلق الأربعاء، محاطة بالأسئلة والشكوك والتوقعات.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

لكن في إمكان الفرنسي أن يتكئ على إشادة سابقة تلقاها من المخضرم أنشيلوتي الذي عرفه أيضا كلاعب تحت إشرافه في يوفنتوس الإيطالي في أواخر التسعينات من القرن الماضي. وقال المدرب الحالي لنابولي في وقت سابق هذا العام في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلو سبورت”، إن زيدان “غيّر نظرتي الى كرة القدم غيّر كل شيء”.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

البطولة : دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

المباراة : باريس سان جيرمان – فرنساضد ريال مدريد – إسبانيا المجموعات الجولة: 1

الملعب: بارك دي برانس

الحكم: ستيفان كلوسنير

مساعد حكم: ريمي زقراجين

مساعد حكم: ماركو زورشر

المعلق: رؤوف خليف

التوقيت: تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019.

القنوات الناقلة للمباراة:

Arena Sport 2

beIN SPORTS HD 1

TVP 1 HD

RTS Deux HD

SRF zwei HD

RSI LA 2 HD

BT Sport 2 / HD

Ziggo Sport Voetbal

CBC SPORT HD

Movistar Liga de Campeones HD

RMC Sport 1

Polsat Sport Premium 2 HD

DAZN 1 HD

Eleven Sports 2 HD portugal