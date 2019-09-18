برلين- الوئام:

حذر نيكو كوفاتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني لاعبي فريقه من خطورة فريق ريد ستار بلجراد عندما يلتقيان مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وحذر كوفاتش لاعبيه من خطورة الفريق الصربي وخاصة نجمه الألماني ماركو مارين، والذي قال عنه إنه لاعب يمكنه توزيع اللعب بشكل جيد كما انه يعد من أخطر لاعبي الفريق المنافس وهو مفتاح لعبهم.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويدخل بايرن ميونخ المباراة بصفوف مكتملة، ودخل فيليب كوتينيو دائرة الترشيحات لخوض اللقاء.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ولم يشارك كوتينيو في المباراة التي تعادل فيها بايرن مع لايبزج 1/1 يوم السبت الماضي، ولكن كوفاتش ألمح اليوم الثلاثاء أن كوتينيو ربما يشارك في مباراة الغد.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال كوفاتش :”لاعب مثل كوتينيو يقوم بأشياء رائعة للفريق والنادي.سنكون كلنا مقتنعين بهذا”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وعقب انتقاله لصفوف بايرن ميونخ على سبيل الإعارة من برشلونة، مازال كوتينيو يعمل على تدريباته ولهذا السبب يحتاج لبعض الوقت.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ولكن كوفاتش قال إنه يريد بشكل عام الاعتماد على كوتينيو في مركزه المفضل في وسط الملعب. وقال :”سيقدم كل شيء دفاعيا وهجوميا وسيقوم بعمل جيد غدا، إذا شارك في المباراة”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويفتقد الفريق لخدمات الثنائي ليون جوريتسكا والمدافع ديفيد ألابا، بسبب الإصابة، في مباراة الغد.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال كوفاتش إن جوريتسكا يعاني من إصابة في الفخذ بينما يعاني ألابا من تمزق في الأربطة ويتوقع أن يغيب لفترة تتراوح من اسبوعين إلى ثلاثة.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

ويسعى بايرن ميونخ، بطل أوروبا خمس مرات، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كي يضيفه لآخر لقب توجه به في 2013.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وودع بايرن ميونخ البطولة في الموسم الماضي من دور الستة عشر أمام ليفربول، الذي توج باللقب.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال كوفاتش :”عانينا من سوء حظ في القرعة حيث أننا خرجنا في النهاية من الفريق الذي فاز بدوري أبطال أوروبا”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأضاف :”لدينا عام جديد (موسم)، مباراة جديدة، حظ جديد. في البداية نريد أن نعبر دور المجموعات، ولكن بعد ذلك أنا مقتنع بأننا سنسير أبعد مما وصلنا إليه في الموسم الماضي.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

من جانبه قال مانويل نوير حارس مرمى الفريق إنه يتطلع لرؤية ماركو مارين، حيث قال عنه :” يطلقون على ماركو مارين ميسي بلجراد، سعيد لأنني سألتقي مع أحد الأصدقاء القدامى مرة أخرى. بالتأكيد سنتبادل بعض الكلمات”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأكد نوير أن الفريق يهدف للوصول للدور قبل النهائي على الأقل.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وقال :”دائما ما يكون الطريق شاقا وصعبا. كان يجب أن نجرب كم كان الخروج من دوري أبطال أوروبا في الموسم صعبا. كان هذا من المبكر للغاية بالنسبة لنا”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

وأضاف :”الحافز كبير جدا في الفريق للتطور عما حققناه في الموسم الماضي والذهاب لأبعد، هذا هو هدفنا الكبير. بالتأكيد نريد الوصول للدور قبل النهائي على الأقل”.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

موعد مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد في دوري أبطال أوروبا

البطولة: دوري ابطال اوروبا لكرة القدم

المباراة: بايرن ميونيخ – ألمانيا ضد ريد ستار – صربيا المجموعات الجولة: 1

الملعب: أليانز أرينا

الحكم: فيتالي رومانوف

المعلق: عصام الشوالي

التوقيت: مساء اليوم الاربعاء الموافق 18-9-2019 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

RTS 1 Serbia

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 5

Sky Sport 2 Deutschland

Movistar Liga de Campeones 4

Polsat Sport Premium 1 HD