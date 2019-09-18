أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر

الرياض- الوئام:

تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في عالم كدرة القدم ، حيث يلتقي اتلتيكو مدريد بفريق يوفنتوس الايطالي ، فيما يواجه ريال مدريد باريس سان جرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء ، ويلتقى بايرن ميونخ الالماني مع ريد ستار اليوغسلافي في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 18-9-2019:

دوري أبطال أوروبا

19:55 كلوب بروج – بلجيكا ضد جالطة سراي – تركيا

19:55 أوليمبياكوس – اليونان ضد توتنهام هوتسبير – إنجلترا

22:00 باير ليفركوزن – ألمانيا ضد لوكوموتيف موسكو – روسيا

22:00 باريس سان جيرمان – فرنسا ضد ريال مدريد – إسبانيا

22:00 دينامو زغرب – كرواتيا ضد أتلانتا – إيطاليا تفاصيل

22:00

صفحة المباراة بايرن ميونيخ – ألمانيا — : — سرفينا زفيزدا – صربيا المجموعات

22:00 أتلتيكو مدريد – إسبانيا ضد يوفنتوس – إيطاليا

22:00 شاختار دونيتسك – أوكرانيا ضد مانشستر سيتي – إنجلترا

دوري أبطال آسيا 2019

13:00 كاشيما انتلرز – اليابان ضد جوانجزو إيفرجراند – الصين ربع النهائي

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613444

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613445

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613446/

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613494/