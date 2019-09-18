أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر

تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في عالم كدرة القدم ، حيث يلتقي اتلتيكو مدريد بفريق يوفنتوس الايطالي ، فيما يواجه ريال مدريد باريس سان جرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء ، ويلتقى بايرن ميونخ الالماني مع ريد ستار اليوغسلافي في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.
وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 18-9-2019:
دوري أبطال أوروبا
19:55 كلوب بروج – بلجيكا ضد جالطة سراي – تركيا
19:55 أوليمبياكوس – اليونان ضد توتنهام هوتسبير – إنجلترا
22:00 باير ليفركوزن – ألمانيا ضد لوكوموتيف موسكو – روسيا
22:00 باريس سان جيرمان – فرنسا ضد ريال مدريد – إسبانيا
22:00 دينامو زغرب – كرواتيا ضد أتلانتا – إيطاليا تفاصيل
22:00
صفحة المباراة بايرن ميونيخ – ألمانيا — : — سرفينا زفيزدا – صربيا المجموعات
22:00 أتلتيكو مدريد – إسبانيا ضد يوفنتوس – إيطاليا
22:00 شاختار دونيتسك – أوكرانيا ضد مانشستر سيتي – إنجلترا
دوري أبطال آسيا 2019
13:00 كاشيما انتلرز – اليابان ضد جوانجزو إيفرجراند – الصين ربع النهائي
وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:
مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613444
مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613445
مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613446/
مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613494/