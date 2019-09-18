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الريال مع سان جرمان في مواجخة نارية

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر

أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر
weam.co/613455
الرياض- الوئام:

تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في عالم كدرة القدم ، حيث يلتقي اتلتيكو مدريد بفريق يوفنتوس الايطالي ، فيما يواجه ريال مدريد باريس سان جرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء ، ويلتقى بايرن ميونخ الالماني مع ريد ستار اليوغسلافي في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 18-9-2019:

دوري أبطال أوروبا 
19:55  كلوب بروج – بلجيكا ضد  جالطة سراي – تركيا

19:55 أوليمبياكوس – اليونان ضد توتنهام هوتسبير – إنجلترا

22:00  باير ليفركوزن – ألمانيا ضد لوكوموتيف موسكو – روسيا

22:00 باريس سان جيرمان – فرنسا  ضد  ريال مدريد – إسبانيا

22:00 دينامو زغرب – كرواتيا ضد  أتلانتا – إيطاليا تفاصيل

22:00
صفحة المباراة بايرن ميونيخ – ألمانيا — : — سرفينا زفيزدا – صربيا المجموعات

22:00 أتلتيكو مدريد – إسبانيا ضد  يوفنتوس – إيطاليا

22:00 شاختار دونيتسك – أوكرانيا  ضد  مانشستر سيتي – إنجلترا

دوري أبطال آسيا 2019

13:00 كاشيما انتلرز – اليابان ضد جوانجزو إيفرجراند – الصين ربع النهائي

وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الوئام:

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613444

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613445

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613446/

مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا
https://www.alweeam.com.sa/613494/

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مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

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