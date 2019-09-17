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بثلاثية

#الهلال يفوز على #الاتحاد و يتأهل إلى الدور نصف النهائي من #دوري_أبطال_آسيا #الاتحاد_الهلال #الهلال_الاتحاد_دوري_اسيا

#الهلال يفوز على #الاتحاد و يتأهل إلى الدور نصف النهائي من #دوري_أبطال_آسيا #الاتحاد_الهلال #الهلال_الاتحاد_دوري_اسيا
weam.co/613457
الوئام-متابعات

قلب الهلال  تأخره بهدف أمام ضيفه  الاتحاد إلى فوز صريح 3-1، الثلاثاء في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، ليحجز ثالث بطاقات نصف النهائي بعد عودته بتعادل سلبي ذهابا.
افتتح الاتحاد بطل 2004 و2005 التسجيل عبر مدافعه زياد الصحفي (10)، ورد الهلال بطل 1991 و2000 في الشوط الثاني بثلاثية البيروفي اندريه كاريّو (44) وسالم الدوسري (48) والايطالي سيباستيان جوفينكو (78). ويلتقي الهلال في نصف نهائي منطقة غرب آسيا السد القطري بطل 1989 و2011 والفائز على النصر السعودي في ربع النهائي (1-2 و3-1).

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