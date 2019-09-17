التعليقات: 0

الإمارات: السعودية الشقيقة تتعامل مع أوضاع وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة

الإمارات: السعودية الشقيقة تتعامل مع أوضاع وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة
weam.co/613473
الوئام - متابعات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن السعودية الشقيقة تتعامل مع أوضاع دقيقة وتصعيد خطير بكل صبر وحكمة، وهذا شأن الدول المسؤولة.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر حسابه على تيويتر، أن مؤتمر وزير الطاقة السعودي جزء من منظومة مؤسساتية ترسل رسائل الثقة والمسؤولية، ومن الإمارات نجدد موقف قيادتنا الداعم للرياض في هذا التحدي الذي نعده مشتركا.

وكان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي قد أكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها الثابت لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد خلال الاتصال عن استنكار دولة الإمارات للهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

وشدد محمد بن زايد على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية واحد لا يتجزأ.. داعيا الله عز وجل ان يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان وأن تواصل طريق التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأكد ولي عهد أبوظبي على دور المملكة المحوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

روابط ذات صلة

مسؤولون في البنتاجون: الأقمار الاصطناعية الأميركية رصدت تحضير إيران طائرات مسيرة وصواريخ قبل الهجمات على أرامكو

مسؤولون في البنتاجون: الأقمار الاصطناعية الأميركية رصدت تحضير إيران طائرات مسيرة وصواريخ قبل الهجمات على أرامكو

بعد التطمينات السعودية… أسعار النفط تهبط

بعد التطمينات السعودية… أسعار النفط تهبط

بلومبيرج: البنتاجون يستعد لنشر تقرير عن هجمات أرامكو خلال 48 ساعة

بلومبيرج: البنتاجون يستعد لنشر تقرير عن هجمات أرامكو خلال 48 ساعة

مسؤول أمريكي: الاعتداء على معملي أرامكو جاء من جنوب غرب إيران

مسؤول أمريكي: الاعتداء على معملي أرامكو جاء من جنوب غرب إيران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>